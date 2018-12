No obstante, aun en comunidades no tan integradas, es incomprensible que los padres no colaboraran entre sí para hacerse sentir, que no hayan creado grupos en las redes sociales, que no presentaran masivamente recursos de amparo por el cierre de escuelas y comedores, que no se mantuvieran en vigilia frente a las casas de las maestras en paro, que no se plantaran ante las sedes sindicales o frente a los centros educativos exigiendo su apertura.