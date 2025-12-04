Columnistas

Y el presidente narco camina libre y con la frente en alto

En resumen, Juan Orlando Hernández ‘podrá ser un hp… pero es uno de los nuestros’. Así las cosas, a mí me preocupa que algún pajarito invite a Trump a manosear a Costa Rica

Por Jorge Vargas Cullell

Así que, desde el martes pasado, el señor Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, aspirante a dictador y narcotraficante convicto, es oficialmente hombre libre. Camina libre gracias al indulto del presidente Trump, quien alegó que había sido una víctima de una trama urdida por el gobierno de Biden. Trama que, por lo visto, habría engañado a la justicia norteamericana.








