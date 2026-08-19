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Vacunas: un éxito que corremos el riesgo de olvidar

Quien se vacuna también protege al recién nacido, todavía demasiado pequeño para completar su esquema, al paciente inmunosuprimido y a quien no puede recibir determinada vacuna. Mi vacuna también protege a otros

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Por María L. Ávila Agüero

Mi generación de médicos conoció principalmente en los libros la poliomielitis, la difteria y muchas de las complicaciones del sarampión. No fue casualidad. Costa Rica comenzó a vacunar tempranamente, alcanzó buenas coberturas, incorporó nuevas vacunas y entendió la inmunización como una política de Estado. Así, infecciones que habían enfermado, incapacitado o matado niños fueron desapareciendo de nuestros hospitales y también de nuestra memoria.








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María L. Ávila Agüero

María L. Ávila Agüero

Pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.

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