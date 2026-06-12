La visión presidencial de la ONU es reduccionista

Más allá de quién nos representará ante las Naciones Unidas, me inquietó la visión reduccionista de la organización planteada por la presidenta Laura Fernández al anunciarla. Dijo que la ONU es muy importante; a la vez, se quejó de que hemos tenido “sentadas” en ella a “un montón de personas… llevando discusiones relacionadas con ideologías de género, si a la gente hay que decirle elle, él o ella”.

Renegó de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Declaró que no quería ver más al país “en esos foros relacionados con derechos, diversidades y esas cosas”. Anunció “un giro” y, para enfatizarlo, calificó al seleccionado, Boris Marchegiani, de “especialista en temas de energía” y “un empresario reconocido del sector turístico nacional”.

Ni la ONU es una tertulia sobre diversidad sexual, ni un ente enfocado en la energía y el turismo. Se ocupa de ambos, como de otros asuntos más, pero sus pilares son la paz y la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo y el derecho internacional.

Tienen naturaleza esencialmente política, y de ellos emanan múltiples tareas, que se reflejan en la compleja estructura de la organización. Además de órganos principales y subsidiarios, incluye agencias, programas y una heterogénea “familia” de entidades especializadas. Algunas de estas tratan los temas que mencionó la presidenta.

Curiosamente, durante su anuncio no tocó los ejes de nuestra política exterior, expuestos por la Cancillería : la defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía; el impulso a los derechos humanos y libertades fundamentales; la promoción de la paz, el desarme y la seguridad; el fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo, y la promoción del desarrollo sostenible. La ONU es lo más cercano a una “ventanilla única” para impulsarlos.

Como don Boris, yo fui producto de una decisión presidencial para representar al país, entre 2010 y 2014. Como él, no tenía experiencia diplomática, pero sí gran interés por la política internacional. Y la presidenta Laura Chinchilla me dio un mandato amplio, no encogido. Sus resultados los plasmé en el libro La ONU que yo viví (2015). Y si algún consejo doy ahora, es estudiar, trabajar duro, actuar en equipo y tener e impulsar una visión integral de nuestra acción en el mundo.

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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.