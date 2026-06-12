Columnistas

La visión presidencial de la ONU es reduccionista

Ni la ONU es una tertulia sobre diversidad sexual, ni un ente enfocado en la energía y el turismo. Se ocupa de ambos, pero sus pilares son la paz y la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo y el derecho internacional

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

Más allá de quién nos representará ante las Naciones Unidas, me inquietó la visión reduccionista de la organización planteada por la presidenta Laura Fernández al anunciarla. Dijo que la ONU es muy importante; a la vez, se quejó de que hemos tenido “sentadas” en ella a “un montón de personas… llevando discusiones relacionadas con ideologías de género, si a la gente hay que decirle elle, él o ella”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo UlibarriONULaura Fernández
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.