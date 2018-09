Impedidos de cambiar el rumbo de Nicaragua y amarrados a la disfuncionalidad legislativa, solo quedamos como voz que clama en el desierto por una hermandad que no tenemos y una disposición al sacrificio solidario que no alcanzamos. ¿Dónde encontrar la esperanza, en esta entreabierta caja de Pandora? Los antiguos griegos lo dijeron: preciso es que primero salgan desbocadas las desgracias. A pesar de ello, quiero creer que aún existe un poder ciudadano oculto que no defienda intereses y nos desate de las amarras de la mezquindad. Ya bien decía Nietzsche que cambiaría un reino por una palabra sensata. Al fin y al cabo, solo somos humanos, demasiado humanos y nada excepcionales.