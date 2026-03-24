Columnistas

Un futuro prometedor en el campo minado de la violencia

El reciente asesinato de un colegial a manos de un compañero no es solo un acto individual, sino un reflejo de tensiones sociales más amplias que impactan a la juventud

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Por Alberto Morales Bejarano
Menor de edad en prisión, cárcel, menores víctimas de violencia, niños y adolescentes agresores, delitos, sicarios
Las principales amenazas para la vida de los jóvenes no provienen de enfermedades, sino de factores sociales, conductuales y estructurales. (Foto ilustrativa). (Shutterstock/Foto)







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