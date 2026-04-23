Columnistas

Un Congreso que funcione, por fin

Será imposible avanzar en nueva legislación sin antes definir de cinco a diez prioridades junto con el resto de las fracciones

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Por Jorge Woodbridge
Nuevos Diputados
El pasado 10 de abril, se impartió una capacitación a los diputados y diputadas que integrarán la Asamblea Legislativa a partir de este 1.° de mayo. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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