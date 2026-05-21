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Trump, Xi y América Latina: algo no cuadra bien en este negocio

Mientras Trump busca hacer negocios con esta nueva y poderosa China, también quiere evitar que otros lo hagan

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Por Leonardo Garnier

En 1972, Nixon visitó a Mao en Beijing, rompiendo el aislamiento del gigante chino. La asimetría económica y de poder era evidente. Estados Unidos era la indiscutible potencia económica mundial, mientras China, el país más poblado del mundo, era también uno de los más atrasados, pobre y predominantemente rural.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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