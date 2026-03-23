Columnistas

Trifulcas semanales: extradiciones, resaca electoral y nueva realidad política

Al observar la extradición de un exmagistrado, el pasado viernes, recordé aquella locución de origen latino: la ley es dura, pero es la ley

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Por Carlos Arguedas Ramírez

La semana precedente es de esas llenas de acontecimientos emotivos o inquietantes. No tiene que ser así para todos. Pero el amasijo de experiencias y circunstancias singulares de las que cada quien está hecho y que determinan la peculiar reacción que provoca en cada uno lo que sucede, en mi caso, lo explica, si es que no lo justifica.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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