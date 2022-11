Terrazas, ¿un fraude?

En noviembre del 2021, fue anunciada como la obra que eliminaría el hacinamiento carcelario, además de ser el más grande centro penitenciario construido en décadas y de avanzada, por su visión de derechos humanos, pero esta semana el ministro de Justicia ante la Comisión de Hacendarios dijo, literalmente, “no sirve, es un fraude”. Una se pregunta cómo en una inversión de $24 millones esto sucedió.

Se trata de los Centros Carcelarios Terrazas 1 y 2, una obra que, en la inauguración del primer centro, el expresidente Alvarado y su equipo de Justicia destacaron no solo la incorporación de los derechos humanos, sino también el respeto de “las reglas internacionales de distribución del espacio” y potenciaba “la inserción social.”

La actual administración acude a la Asamblea Legislativa con el objetivo de que se les autorice más recursos, porque tendrá que invertir ¢2.400 millones del presupuesto del año siguiente en “compromisos adquiridos” para la construcción de Terrazas 2, y dejar sin fondos otros centros carcelarios para destinar los recursos a una construcción a la que se refirió como un fraude.

Pese a tal definición, su equipo señala que, aunque con deficiencias, la obra no se puede suspender, porque ello acarrearía una inversión similar si no se termina de construir, y por algunas respuestas se infiere que el edificio carcelario será destinado a oficinas administrativas, lo que produce un sinsabor, porque costó mucho conseguir los recursos para resolver el hacinamiento carcelario y el sentido común hace pensar que se quedarán con un edificio administrativo, pero con los costos de uno carcelario. No se resuelve un problema que nos fue señalado a escala internacional y se dilapidaron de nuevo recursos públicos. ¿Habrá responsables?

Quedo insatisfecha con que el caso haya sido enviado al Ministerio Público sin el estudio previo por profesionales de primer nivel que señale a los responsables. ¿Falló el cartel o la adjudicación, o el profesional que diseñó los proyectos? ¿No se contó con la competencia requerida, fue la construcción o la supervisión de la obra el problema? Sugiero pedir al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, a la Contraloría y al Colegio de Abogados sus criterios. Esto no puede quedar impune.

nmarin@alvarezymarin.com

La autora es politóloga.