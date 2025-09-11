Columnistas

Somos o no somos y quizá tal vez no

¿Siempre seguimos en un régimen de metas de inflación? ¿Estamos ante un caso de dificultad para cumplir una política que se quiere cumplir pero que no se puede, o un caso en el que, en la práctica, se redefinió la política real pero no se dice?

Por Jorge Vargas Cullell

Se supone, digo, se supone, que cualquier política pública debe ser juzgada por los resultados que dice buscar y los medios que emplea. Por ejemplo, si una política de vivienda se plantea construir diez mil casas de interés social, bien hechitas y con todos los servicios, uno va y registra cuántas casas efectivamente se construyeron, adónde y quiénes las adquirieron; cuánto costó cada unidad y la calidad de la construcción. Eso permite valorar si la meta se cumplió, si las casas fueron para los sectores sociales que las necesitaban, o hubo distorsiones y otros las acapararon; si estaban bien construidas y si, en efecto, tienen los servicios funcionando.








