Consideradas aisladamente, muchas teorías conspirativas no quedan cubiertas por el principio de Mill. Simplemente creer que hubo un aterrizaje de extraterrestres en Roswell, Nuevo México, o que nunca nadie ha pisado la luna no daña a ninguna persona, aunque teorías conspirativas no dañinas pueden alentar acciones dañinas. Por ejemplo, la creencia de que las tecnologías 5G ayudan a propagar la covid-19 llevó a la quema en el Reino Unido de torres celulares.