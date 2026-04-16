Columnistas

Sin cultura crítica, mentes libres y diversidad de voces, no hay democracia posible

No podemos delegar el futuro de la cultura en manos de unos pocos. Menos aún, en manos de nadie. Porque lo que está en juego es la forma en que narramos nuestras historias, forjamos pensamiento crítico y construimos comunidad

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Por Abril Gordienko
Multitud mirando las pantallas de sus celulares
Todo parece avanzar sin pausa, mientras la mayoría observa, más como espectadora que como protagonista. (Shutterstock/Imagen)







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