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Sergio Ramírez recuerda cómo el estrabismo marcó su infancia y su vocación de escritor

Vizconde, Biscocho y Bizcotela eran tres de los apodos con que lo llamaban sus compañeros en la escuela

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Por Sergio Ramírez
Niño con anteojos y un parche sobre el ojo izquierdo para corregir estrabismo, bizco
El niño de la foto tiene una condición similar a la que presentó el escritor Sergio Ramírez en su infancia. La terapia de taparse con un parche el ojo sano una o varias horas al día pretende ayudar al otro ojo a recuperar su eje. (Shutterstock/Imagen)







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