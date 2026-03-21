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Ser o no ser: la sombra de ‘Hamnet’

¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por aquello que sentimos como vocación o entendemos como éxito? Un aplaudido filme parte de la historia familiar de Shakespeare para abordar el tema de la ambición y sus claroscuros

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Por Antonio Jiménez
Hamnet explora el duelo de Shakespeare tras la muerte de su hijo.
Jessie Buckley en el papel de Agnes, el nombre que adopta en el filme la esposa de Shakespeare. (Instagram/Instagram)







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