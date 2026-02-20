Áncora

Antes de Hamlet: Una reflexión sobre la película ‘Hamnet’, en salas de Costa Rica

Nominada a ocho premios Óscar, la película de Chloé Zhao reúne a Paul Mescal y a Jessie Buckley en un relato inspirado en la vida de William Shakespeare.

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
Hamnet explora el duelo de Shakespeare tras la muerte de su hijo.
Hamnet explora el duelo de Shakespeare tras la muerte de su hijo. (Amblin Entertainment)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HamnetHamletWilliam ShakespearePaul MescalJessie BuckleycineChloé Zhao

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.