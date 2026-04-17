Columnistas

Señales pendientes sobre el próximo gobierno

Será clave el papel que la presidenta electa le asigne a Chaves y la voluntad y recursos de Fernández para asumir un liderazgo propio, robusto y constructivo

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Por Eduardo Ulibarri

Distinguir entre “ruidos” y “señales”. He aquí un punto de partida esencial para quienes pretendemos analizar la realidad sociopolítica y hasta nos atrevemos a enseñar cómo hacerlo. El ruido, dice el estadístico estadounidense Nate Silver, es lo espectacular, pasajero o impactante; la señal, lo sustantivo y determinante para escrutar el rumbo de esa realidad. Los ruidos saltan sin llamarlos. Las señales hay que buscarlas metódicamente. Aun así, a los primeros no podemos menospreciarlos, porque pueden servir de indicios sobre lo que se está “cocinando”.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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