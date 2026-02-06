Columnistas

Ruidos y señales sobre el próximo gobierno

Laura Fernández aceptó ser ministra de la Presidencia por tres meses, con doble efecto negativo: 1) erosionar su autoridad, al convertirse en subordinada del presidente que va de salida y 2) hacer más confuso el proceso de transición

Por Eduardo Ulibarri

Tras una elección, las primeras palabras no hay que tomarlas muy en serio; las segundas, tampoco. Son ruidos, pero en algo cuentan. En su discurso de victoria, Laura Fernández repitió estribillos de campaña e insistió en la Tercera República, etiqueta de la cual solo conocemos rasgos para concentrar poder y erosionar nuestro Estado social de derecho asentado en la democracia liberal.








Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

