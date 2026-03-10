Columnistas

¿Se repite la historia? Rodrigo Chaves y Laura Fernández frente al espejo de Figueres y Oduber

Durante su segundo mandato constitucional (1970-1974), don Pepe provocaría una polémica tras otra, pues su personalidad autoritaria afectó las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa

EscucharEscuchar
Por David Díaz Arias
José Pepe Figueres, Daniel Oduber, Rodrigo Chaves y Laura Fernández
José 'Pepe' Figueres y Daniel Oduber gobernaron Costa Rica durante buena parte de la década de 1970. Rodrigo Chaves asumió el poder en 2022 y lo heredará a Laura Fernández en 2026. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David Díaz AriaschavismoRodrigo ChavesLaura FernándezJosé FigueresDaniel Oduber
David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.