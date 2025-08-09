Columnistas

¿Se nos esfuma el país ‘pura vida’ para visitar, invertir y prosperar?

Más allá de factores externos como los aranceles de Trump, es evidente que si estamos dejando de ser un país ‘pura vida’ para visitar, invertir y prosperar, ello también obedece a pecados propios

Por Ronald Matute

Desde hace tiempo nos vienen advirtiendo sobre la pérdida de competitividad que acecha al país en medio del encarnizado reacomodo de fuerzas que experimenta la economía mundial.








CompetitividadEmpleoTurismoProducciónInfraestructuraEducación
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

