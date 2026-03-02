¿Se hunde el mundo o exageramos otra vez?

Opina Emmanuel Carrere muy seriamente que el mundo se está hundiendo, que nos encaminamos a una catástrofe histórica sin precedentes, el hundimiento de nuestra civilización o la extinción de nuestra especie.

No lo veo así, aunque tal vez suceda. Que todo marcha hacia el cambio profundo y la transformación me parece evidente. Pero, ¿la extinción? Sin embargo, a lo mejor conviene creer a Carrere, porque es quien más sabe. Mi capacidad de adivinación quedó mermada desde edad temprana, cuando me pasé varios años esperando que el mundo colapsara en 1960, como pronosticaban algunos filorreligiosos que entonces se entretenían con sus creencias y no con la política; obviamente, aquella angustiosa espera fue inútil.

Pero, claro, no se puede tener la misma aptitud premonitoria si experimento el mundo desde el tranquilo lugar donde siempre he vivido que si hubiera nacido, pongamos por caso, en Poti, que los griegos de cinco siglos antes de Cristo llamaron Fasis, un puerto situado, según el mencionado escritor francés, en el extremo del mar Negro, por el que pasaba uno de los principales ejes comerciales de la Antigüedad.

Además, hay que tomar en cuenta las consecuencias del tiempo. El personaje de Carrere originario de Poti se casó en 1895, sin duda una fecha muy lejana. Bien mirado, entre esa fecha y el año en que yo mismo comencé la escuela primaria hay un lapso mucho más breve que entre este último acontecimiento y el día de hoy. Alguna importancia ha de tener esto, digo yo, a la hora de vaticinar lo que sigue.

La percepción de un mismo hecho es tan relativa como que “papá” en georgiano se dice “mama”. Recuerdo lo que decía un historiador de la Antigüedad, que la conocía de primera mano porque ese fue el tiempo en que desenvolvió su vida: “Cuando lo han destruido todo, los romanos llaman a eso paz”. Me vino a la cabeza Gaza.

Desde luego, es más fácil predecir el pasado, aunque no siempre se acierta. Daniel Kehlmann, en un libro muy divulgado, lo pone de manifiesto de un modo exasperante: “… es extraño e injusto, un verdadero ejemplo del lastimoso azar de la existencia, nacer en una época determinada y quedar atrapado en ella. Le procura a uno una ventaja indigna ante el pasado y lo convierte en un payaso del futuro”.

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.