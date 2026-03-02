Columnistas

¿Se hunde el mundo o exageramos otra vez?

Que todo marcha hacia el cambio profundo y la transformación me parece evidente. Pero, ¿la extinción?

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

Opina Emmanuel Carrere muy seriamente que el mundo se está hundiendo, que nos encaminamos a una catástrofe histórica sin precedentes, el hundimiento de nuestra civilización o la extinción de nuestra especie.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Arguedas RamírezHilando finofin del mundoextinción
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.