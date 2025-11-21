Columnistas

Sara Morales Molina, estudiante de Comunicación Social: Necesitamos conversaciones que incomoden

La incomodidad no es enemiga: es una herramienta. Cuando nos incomodamos, crecemos, y crecer requiere valentía para escuchar lo que no nos gusta

Por Sara Morales Molina
Sara Morales Molina. Estudiante de Comunicación Social UCR. Sede Caribe. Proyecto En voz alta Opinión
Sara Morales Molina: "Los partidos deben abrir sus puertas y mantenerlas abiertas. La credibilidad se construye con transparencia". (Cortesía: Sara Morales/Cortesía: Sara Morales)







