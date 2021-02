La firma consultora McKinsey, junto con el proyecto Lean In Women in the Workplace 2020, desnudó que en Estados Unidos las empresas arriesgan perder el avance de los últimos seis años, porque 1 de cada 4 mujeres se está pasando a un trabajo con menor carga o está considerando salir de la fuerza laboral debido a que el peso de la triple jornada —trabajo, responsabilidades del hogar y cuidado— se ha traducido en una insostenible responsabilidad.