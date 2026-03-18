Columnistas

Rocío Sáenz: mujer de puertas siempre abiertas

En la vida de la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal hay una lección: que sí es posible ejercer el poder con ética, apertura, rigor técnico y compromiso social. Que sí es posible hacer política entendiendo que su propósito es servir

EscucharEscuchar
Por Juan José Romero Zúñiga
12/06/2024 Puriscal. Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto: Rafael Pacheco Granados
La doctora María del Rocío Sáenz Madrigal, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, en una foto de junio de 2024. Falleció este 15 de marzo, a los 67 años. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María del Rocío Sáenz MadrigalCCSSMinisterio de SaludRocío SáenzJuan José Romero
Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.