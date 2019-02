En efecto, un día de tantos, su amiga Matilda –que a la postre tenía unos 40 años de edad– descubrió donde tenía la buchaca, tomó el dinero y se fue para Venezuela (Matilda she take me money and run Venezuela). Pero no le bastó, pues también le cachó y vendió su gato y su caballo. El dinero ahorrado era para comprar un terreno y una casita (Well, the money was to buy me house an’lan’).