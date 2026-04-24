Columnistas

Rebeca Grynspan, una ‘general’ para la Secretaría de la ONU

La costarricense representa una apuesta por el multilateralismo efectivo en un sistema internacional cada vez más polarizado

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Por Eduardo Ulibarri

Foro del Pacífico, Grupo de los 77 y China, Grupo de Pequeños Estados, Unión Europea, Grupo Árabe, Comunidad del Caribe, Movimiento no Alineado, Unión Africana. Esta lista parcial de las agrupaciones representadas el miércoles en el “diálogo interactivo” de la Asamblea General de las Naciones Unidas con la candidata nacional Rebeca Grynspan, basta para aquilatar una de las tantas complejidades del cargo al que aspira: la Secretaría General.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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