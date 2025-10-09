Columnistas

Radio y TV: ¿al mejor postor?

El nuevo modelo de radiodifusión que saldrá de este proceso de asignación de frecuencias se definirá por el poder económico más que por una política pública favorecedora de la democratización del espectro

EscucharEscuchar
Por Giselle Boza Solano
Subasta pública de Sutel para asignar frecuencias de radio y televisión, señal de radio y TV
El nuevo modelo de radiodifusión que saldrá de este proceso de asignación de frecuencias se definirá por el poder económico más que por una política pública favorecedora de la democratización del espectro. (Shutterstock/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
radioTVradio y televisiónfrecuencias de radio y TVSutelsubasta públicaespectro radioeléctrico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.