Que nuestras relaciones bilaterales sean muy buenas no es una vacuna. Las de Canadá eran mejores y más importantes, y no se libraron de aranceles al acero y la renegociación del Nafta. De todos modos, debemos hacer lo posible por protegerlas y, a la vez, profundizarlas, más allá del Ejecutivo, a sectores del Congreso, el empresariado, la academia y los medios estadounidenses. Pero no basta. Es necesario, al menos, reforzar nexos más orgánicos y sólidos, como los existentes con la Unión Europea; buscar otros, como la Alianza del Pacífico, y explorar oportunidades comerciales más diversas desde los tratados que, dichosamente, hemos suscrito desde hace 25 años. Las nubes se acumulan. No descartemos otra tormenta.