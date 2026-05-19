Columnistas

Quienes defienden derechos humanos también necesitan ser defendidos

Aplaudo a quienes se atreven a usar sus plataformas para hablar sobre derechos humanos

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Por Mia Fink Uleth
Jóvenes en protesta en la calle, defensores de derechos humanos
Decido hoy amplificar, agradecer y destacar la importante labor de quienes han dedicado su vida a visibilizar y acompañar las luchas sociales. (Fotografía con fines ilustrativos). (Shutterstock/Foto)







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