¿Qué es un dictador? Esta es una descripción

Cuando se vio acorralado y llamó a la gente a movilizarse por él, nadie se movilizó

Por Esteban Oviedo

Este dictador respaldó el embargo de medios de comunicación y el retiro de la frecuencia de TV a un canal que no se alineó al gobierno. Además, persiguió a una fiscala general cuando ella denunció corrupción en contratos públicos, al grado de que la exfuncionaria terminó en el exilio.








