Columnistas

Puentes, carreteras, puertos, agua potable: se agota el tiempo para atender el desgaste de nuestra infraestructura

La infraestructura no está fallando porque se encuentre colapsada, sino porque está envejeciendo sin una reposición equivalente

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Por Andrés Fernández Arauz

Costa Rica no está en crisis de infraestructura. Pero el margen se está agotando. Ese es, probablemente, el mensaje más importante del Reporte de Infraestructura 2026, elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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