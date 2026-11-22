Santiago Peña tenía una respuesta para los periodistas que le preguntaban por sus vínculos con Ueno Bank. Cuando le exigían explicaciones sobre el dinero de los jubilados, el hasta hace unos días presidente de Paraguay ideaba conspiraciones y desacreditaba a los reporteros: mentirosos.

Por ejemplo, en octubre de 2024, cuando el diario ABC Color informó de que una institución estatal invirtió $32 millones de los fondos de pensiones en bonos de Ueno Bank, vinculado con intereses empresariales de Peña, se molestó al ser interpelado por un conflicto de interés y más bien señaló al periódico de impulsar una campaña “mezquina, mentirosa”.

En mayo de 2026, al ser interrogado por otra periodista de ese medio por su crecimiento patrimonial, evadió la respuesta y le repreguntó si ella estaría dispuesta a someterse a una investigación de sus ingresos. Fue más lejos: le insinuó que podía estar recibiendo dinero del crimen organizado para atacarlo. Y nunca contestó sobre su patrimonio.

Peña sabía que su palabra tenía peso. Disponía de micrófonos, cámaras e influencia en comunidades con carencias como en zonas prósperas de la agroindustria. Si conseguía convencer a sus seguidores de que los periodistas mentían, también podía lograr que desconfiaran de cualquier información que lo comprometiera.

Pese al insulto, los periodistas independientes continuaron investigando. Hoy es conocido que ABC Color no era el que mentía. Ueno Bank quebró, miles de paraguayos perdieron todo o buena parte del dinero que tenían ahorrado, y el Estado también.

El Congreso destituyó a Peña; la Fiscalía y un juez lo enviaron a prisión preventiva y las advertencias de la prensa resultaron ciertas.

Paraguay, sostienen muchos, estuvo gobernado por una persona con rasgos sociópatas, una afección de salud mental caracterizada por un patrón prolongado y persistente de desprecio, abuso e indiferencia hacia los derechos, las normas y los sentimientos de los demás.

Personas con esas características pueden mentir sin reparos y utilizar a otros para obtener beneficios personales, explicó una psicóloga al Sistema Nacional de Televisión (SNT) de Paraguay, en un reportaje sobre los episodios de soberbia, prepotencia y manipulación de Peña cuando los periodistas lo incomodaban.

Costa Rica haría bien en mirarse en el espejo de Paraguay. Cuando un presidente responde con un “prensa canalla”, busca que la discusión gire en torno al periodista.

Pero siempre conviene volver a la pregunta que el gobernante evade, intentando sepultarla con insultos. Peña, por ejemplo, nunca la contestó. Y la respuesta llegó después, cuando miles de paraguayos perdieron sus ahorros y quedó claro quién era el verdadero canalla.

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Armando Mayorga es periodista.