Asunción, Paraguay. Las pérdidas por el colapso de Ueno, el banco con el mayor número de depositantes de Paraguay, podrían rondar los $1.000 millones en el peor de los escenarios, estimó el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en entrevista con la AFP.

El descalabro financiero de principios de mes - y el peor de este siglo - derivó en la destitución y el arresto del entonces presidente Santiago Peña por su presunta responsabilidad en la crisis, en medio de protestas masivas.

El 80% de los depositantes recuperó la totalidad de sus ahorros tras la intervención del BCP.

A delivery man rides past an UENO bank branch in Asuncion on November 8, 2026. Impeached Paraguay's President Santiago Pena is accused of using his influence as president to steer millions in government deposits to Ueno Bank and of hiding or downplaying its financial woes, even though he was warned about questionable loans and solvency issues. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) (RODRIGO BUENDIA/AFP)

Además de Peña, el jefe del Banco Central también fue detenido señalado de presunta lesión de confianza y asociación criminal.

El nuevo presidente del BCP, Jorge Luis Schreiner, cree que parte del dinero de las pérdidas se recuperará.

Según el directivo, el colapso se originó en los préstamos que Ueno otorgó por encima del límite legal a empresas de su propio grupo y a los vínculos de sus directivos con el poder político.

A su juicio, los cambios en las normas favorecieron “un modelo de amigos, de vinculaciones”.

“No fue una crisis financiera, fue una crisis de un banco”, sostiene.

El cálculo de las posibles pérdidas incluye unos 700 millones de dólares que el Fondo de Garantía desembolsó para devolver depósitos a los ahorristas y la deuda con los tenedores de bonos emitidos en el exterior.

En cuanto al dinero que aún queda por devolver, Schreiner aseguró que el BCP identificó activos de Ueno por algo más de $1.000 millones que alcanzarían para cubrirlos en su totalidad.

- ¿En qué punto está la devolución del dinero a los depositantes?

-El Banco Central, gracias a Dios, tuvo una reacción tan rápida que en menos de cinco días transfirió cuentas por un 1.812.000 personas aproximadamente. Eso es un récord. Yo recibí muchas felicitaciones del Brasil y otros países vecinos (...) A pesar de las debilidades institucionales, el país reaccionó a tiempo”.

“Estamos hablando de dos décadas de esfuerzo del sistema bancario de acumular fondos por más de $1.600 millones, de los cuales 700 se usaron para honrar hasta 40 salarios mínimos. (...) Estamos hablando de aproximadamente $18.000 dólares”.

“Lo que yo no puedo prometer es magia, pero sí puedo prometer que para diciembre habremos tenido totalmente transferido tanto la cartera de crédito como la cartera de tarjetas”.

El presidente paraguayo destituido, Santiago Peña (derecha), y el juez Humberto Otazú, en el Tribunal de Asunción. Este sábado quedó detenido en prisión preventiva. (HANDOUT/AFP)

- ¿En cuánto estima las pérdidas por la crisis de Ueno Bank? ¿Qué parte de esos fondos podría ser irrecuperable?

- Vamos a suponer en el peor de los escenarios que esos activos que hoy se considera que valen cero sean realmente cero. El primer monto negativo serían los $700 millones del fondo de garantía, que hay que recuperarlo nuevamente en un plazo razonable. Lo otro son bonos emitidos fuera del país que no están protegidos por la ley (...).

“La sumatoria de esto puede llegar a $1.000 millones o un poco más. Pero no quiero ser irresponsable porque nos va a llevar por lo menos uno o dos meses más de determinación exacta de cuánto vale cada activo, su valor de mercado. Ahora estamos haciendo lo que sería su valor contable y después viene la etapa de cuánto está dispuesto el mercado a pagar por ese activo. Hay inmuebles muy valiosos”.

- Usted dijo que identificaron $600 millones en activos transferibles que podrían cubrir los fondos previsionales. ¿Cuánto han identificado hasta ahora?

- “Hoy ya estamos a 1.000 y algo”.

- ¿Qué lecciones deja la crisis?

- Recomendaría a la región que aprendamos que todo vínculo de grupos económicos o de bancos con el poder de turno no conduce a una imagen de transparencia y buen manejo”.

- ¿Cómo se recuperan la confianza en el Banco Central y su independencia frente al poder político después de esta crisis?

- Mi primer pedido y condición al presidente actual, Alliana, es total apoyo sin injerencia política. Esa es mi condición.

“Por eso en estos días pedí la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional para que me revise aquellos elementos que falten para fortalecer aún más al Banco Central. (...) Y hoy tenemos la hermosa oportunidad de reconstruir esto. Revisando normas que fueron modificadas deliberadamente para debilitar la independencia”.

- ¿Cuáles son los próximos pasos?

- En principio en diciembre estaría viniendo la primera misión (del FMI) para acordar una trayectoria de trabajo, qué tipo de leyes tenemos que revisar, qué aspectos operativos del Banco Central tenemos que revisar, incluso sus cuestiones cambiarias, monetarias. Yo le pedí una revisión completa para discutir con el nuevo directorio qué es lo que debe cambiar en el Banco Central”.