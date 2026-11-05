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El Mundo

¿Qué pasó en Paraguay con la intervención del Ueno Bank? Crisis se trae abajo al presidente y deja a tres millones sin acceso a ahorros

La crisis de Ueno Bank provocó la detención de ocho ejecutivo, la renuncia del titular del Banco Central y del presidente Santiago Peña

Santiago Peña, presidente de Paraguay, visitó este lunes, 19 de agosto del 2024, a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Foto: AFP
Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay tras la crisis bancaria. EZEQUIEL BECERRA

La Nación / Argentina / GDA y Jorge Arturo Mora

En los últimos años, Paraguay ganó relevancia como destino para radicar inversiones por sus bajos impuestos, su estabilidad macroeconómica y las condiciones favorables para hacer negocios. Sin embargo, un escándalo financiero que sacude al país por estas horas amenaza con empañar esa reputación y puso bajo la lupa la solidez de uno de sus principales bancos digitales, con 2,9 millones de clientes.

Renunció el presidente de Paraguay

Ahora el centro de la atención está alrededor de Ueno Bank, una entidad financiera del Grupo Vázquez, que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.