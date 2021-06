Hacia finales del 2017, cumplí con los requisitos para la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Me llevé otro disgusto cuando me dijeron que no se podía tramitarla con firma digital. Nuevamente, un atraso, y tras la intervención del departamento legal, me dieron la razón. Hoy soy, orgullosamente, pensionado de la CCSS sin haber asistido a una oficina a hacer el trámite. Sin duda es la mejor movilidad la que no se hace.