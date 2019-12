El problema no está en que las conclusiones de ese lector no sean pertinentes, sino en el hecho de que para refutarlas se requeriría muchísima paciencia. Solo nos queda esperar que no todos los lectores que se interesan en el asunto vean las cosas de esa manera. O tal vez se deba aplicar aquí la cita de Jean Baudrillard: “Vivimos en un mundo en el que hay cada vez más y más información y cada vez menos sentido”. De hecho, ya en las primeras horas del cónclave de Madrid la prensa mostraba extrañeza –¿fingida tal vez?– porque en los predios en los que tenía lugar el esperanzador acontecimiento abundaban las alusiones publicitarias a las empresas españolas que más se destacan por contribuir al deterioro ambiental motivo de la reunión.