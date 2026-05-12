Columnistas

Poder Judicial: en democracia (o autocracia)

Ese panorama sombrío de desestabilización democrática, que veíamos tan lejano, está más cerca que nunca

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Por J. Federico Campos Calderón
Uno de los baluartes esenciales en nuestro sistema de organización política lo representa el Poder Judicial, precisamente porque impone límites que son infranqueables frente a la concentración de poder. (Rafael Pacheco Granados)







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J. Federico Campos Calderón

J. Federico Campos Calderón

Abogado especializado en Derecho Penal, con tres décadas de experiencia. Laboró en el Poder Judicial más de una década y lleva 20 años en el ejercicio liberal del derecho. Posee una maestría en Ciencias Penales (UCR) y otra en Administración de Justicia Penal (UNA) y estudios especializados en la Universidad de Salamanca (España).

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