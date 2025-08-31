Columnistas

Pobreza obligó a hijo a enterrar a su madre bajo el piso de su casa

La semana cerró con una noticia apabullante y es el ‘X Informe del Estado de la Educación’. Si Costa Rica no da un viraje total y vuelve a invertir en su sistema educativo, será cada día más pobre y desigual, el caldo de cultivo perfecto para la violencia

Por Jaime Ordóñez
Niños en actividades criminales, menores delincuentes, sicariato infantil
Nuestro país está destrozando el futuro de una generación. Y, como país, disparándose al pie. Destrozando su propio futuro. (Shutterstock/Shutterstock)







pobrezadesigualdadviolenciaX Informe del Estado de la EducaciónMEPeducaciónfracaso del sistema educativoeducación públicaMinisterio de HaciendaPIB
Jaime Ordóñez

Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y ha sido profesor invitado en la Universidad de Columbia, NY; Tulane New Orleans; Center for Latin American Studies, Maryland University. Catedrático de la UCR. Autor de 18 libros y más de 190 articulos especializados en su disciplina en 'journals' nacionales y extranjeros.

