Pido un gobierno que rinda cuentas

A quienes asumirán las riendas del país, les pido que su legado no sea solo el de un gobierno eficiente, sino el de uno profundamente democrático. Uno que no tema rendir cuentas, que entienda la crítica como una oportunidad de mejora

Por Henry Campos Navarro
Proyecto En voz alta, de Opinión. Henry Campos Navarro es estudiante de Computación en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Henry Campos Navarro: "Ante la llegada de un nuevo gobierno, hago un vehemente llamado para que las nuevas autoridades nunca olviden que la democracia fue la que les abrió las puertas del poder". (Cortesía: Henry Campos N./Cortesía: Henry Campos N.)







