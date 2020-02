Tal vez el aprieto político demandaba frónesis: lo esencial, sin distracciones menores, como el secreto bancario o la venta de mínimos activos estatales. Lo primero solo hace ruido y lo otro es… fútil. El valor de Bicsa o Fanal no llegan, al decir de doña Rocío Aguilar, ni al valor de los “aretes de fantasía” de la abuela. En libros, Bicsa alcanza justo el costo del incremento de intereses por la degradación de nuestra calificación de riesgo. Fanal no ameritaría la tinta de esta columna si no fuera como ejemplo aberrante del poder de la ideología en la parálisis crónica de nuestras indecisiones.