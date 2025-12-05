Columnistas

Para mí, no es opción perpetuar ideales machistas y homofóbicos

Ir a las urnas es más que simplemente votar; es defender nuestros derechos. Este febrero, digamos sí a un país justo y no a uno excluyente

EscucharEscuchar
Por Juan de Dios Murillo Lizano
Juan de Dios Murillo, estudiante de Comunicación Social UCR. Proyecto En voz alta. Opinión
Juan de Dios Murillo: "¿Por qué algunos partidos se oponen tanto al cambio y atacan a quienes llaman 'chancletudos' o 'progres'"? (Cortesía: Juan de Dios Murillo/Cortesía: Juan de Dios Murillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan de Dios MurilloEn voz altaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.