Quizás todo pueda resumirse en esta súplica, en esta exhortación, en esta incitación: por las heridas de Cristo, amigo y ciudadano: no haga de la Navidad un pretexto para involucionar al período Neolítico, a la Edad de Piedra. No se convierta en un perfecto estúpido. No ruede por los caños. No se entregue a la barahúnda multitudinaria. No renuncie a la reflexión. No renuncie a la ensoñación, que requiere rodearse de un mínimo de silencio. No renuncie a la tristeza tampoco: ella es forjadora de conciencia. Como decía Baudelaire: “Oh, mi Tristeza, lejos de la multitud vil, que bajo el látigo del placer —ese verdugo despiadado— va a recoger remordimientos en la fiesta servil, dame la mano, y busquemos el poniente”.