El primer problema de la trazabilidad es la recolección de los datos durante la cadena de abastecimiento. Si hay seres humanos digitando la información, va a tener errores y para muchas aplicaciones —como medicinas o licores adulterados— sencillamente no sirve, además de que puede resultar más caro el caldo. El segundo problema es la confiabilidad de que los datos recabados no hayan sido modificados. Las bases de datos tradicionales son sumamente propensas a alteraciones no autorizadas, tanto por hackers externos como internos.