A pesar de la diversidad de estos países y de los incidentes locales que gatillaron los disturbios, los expertos y los medios han optado por difundir una cómoda narrativa: “El 2019 ha sido un año de agitación en todo el mundo, detonada por la ira ante la creciente desigualdad, y es probable que el 2020 sea peor”, afirma con confianza el sitio web de comentarios The Conversation. El diario The Guardian añade: “No todas las protestas están motivadas por demandas económicas, aunque los abismos cada vez más profundos entre ricos y pobres están radicalizando especialmente a mucha gente joven”. Incluso, el sobrio Financial Times está de acuerdo: “La desigualdad en el ‘estable’ Chile enciende la hoguera de los disturbios”.