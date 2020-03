Drones agrícolas para desinfectar grandes áreas de manera muy rápida es bastante usual y a gran escala. Enviar muestras de sospechosos de contagio para ser analizadas utilizando drones es fácil de imaginar. No solo sería más rápido y seguro, sino también casi sin contacto porque no hay mensajeros ni recepcionistas de por medio. Va directamente de la persona que toma la muestra a la que la analiza, y a los aviones no tripulados les es posible llevar cuatro kilos en cada viaje.