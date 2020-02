Fue apenas la segunda vez que votamos para elegir a las autoridades cantonales. Las reformas de gran calado toman tiempo en ser asimiladas y consolidarse. El proceso de educación cívica para comprender el peso de los gobiernos locales en la calidad de vida debe ser permanente, no solo durante las campañas electorales. En particular, porque, al celebrarse con independencia de las nacionales, no se benefician en términos de participación del efecto arrastre.