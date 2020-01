Se dice que el antisemitismo es una bandera roja para una sociedad. Los ataques contra la comunidad judía presagian ataques contra otros grupos. La confesión posterior a la Segunda Guerra Mundial del pastor alemán Martin Niemöller capta elocuentemente esta progresión: “Primero, vinieron por los socialistas, y no dije nada porque no era socialista. Luego, vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque no era sindicalista. Luego, vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para hablar por mí”.