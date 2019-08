Al mismo tiempo, los opositores al control de armas han sacado enorme provecho de una interpretación aparentemente absurda de la “Segunda enmienda”, adoptada en 1791, cuyo texto reza: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed” (“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”). Han corrido ríos de tinta sobre el verdadero significado de la enmienda, pero para los defensores del derecho a poseer armas, ni el texto literal ni el contexto histórico de la enmienda importan. Pasan por alto la cláusula introductoria (“a well regulated Militia, being necessary”, con su coma ciertamente extraña) y afirman un “derecho a poseer y portar armas” individual como palabra revelada.