Pero ahí no termina todo. Los factores coagulantes también me contaminaron con las hepatitis A, B y C. Un médico me dijo: con una te salvás, con dos habría que ver, con tres te vas, te vas… De esto hace 15 años y no me he ido, ni tengo intención de hacerlo. Me han emitido dictámenes de muerte muchas veces: todos los he burlado. Es el arte el que me ha salvado la vida, y uso esta expresión literalmente, no como una frase efectista.