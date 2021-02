Lo que pensaba la juventud de mi generación, con un libro en su mano para avanzar, no es lo que piensa la juventud actual que sustituyó el libro por la computadora, por un teléfono que es, a su vez, cámara fotográfica, entretenimiento y enciclopedia universal que le brinda todo tipo de conocimiento, pero que, a esa juventud, apartada del libro, no le sirve para casi nada. Lo que se regala, como no cuesta, no se valora.